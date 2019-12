Mattarella alla cerimonia di consegna della Lampada della Pace

Assisi, 14 dic. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto ad Assisi la Lampada della pace, il prestigioso riconoscimento assegnato dai frati del Sacro Convento e che in passato è stato dato anche alla cancelliera tedesca Angela Merkel e al re di Giordania Abdullah II."Interpreto la consegna come un riconoscimento all'Italia. La Repubblica nel rispetto e in coerenza con la sua Costituzione ha sempre ricercato la pace, lo ha fatto e lo fa con i Paesi vicini. Da anni l'Italia svolge una attiva e impegnata politica per la pace nel mondo. C'é grande bisogno in un periodo in cui si assiste a numerosi e gravi conflitti regionali, a contrasti crudeli e scontri a carattere etnico o per motivi pseudoreligiosi, in un periodo in cui rischiano di venire meno i limiti agli armamenti nucleari in tante parti del mondo". "Il sogno di Francesco e di questa comunità del Sacro Convento della fraternità universale - ha concluso Mattarella - non è un'utopia ma un approdo verso cui tendere da costruire con determinazione, e l'unica via è il dialogo".