(Agenzia Vista) Montreal, 29 giugno 2017 Prosegue il viaggio di Sergio Mattarella in Canada. Il presidente della Repubblica ha incontrato il sindaco di Montreal, dal quale ha ricevuto in dono le chiavi della citta', a bordo della nave scuola, della Marina Militare italiana, Amerigo Vespucci, per poi visitare l'imbarcazione. Il presidente ha poi incontrato il primo ministo del Quebec alla Casa d'Italia. fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev