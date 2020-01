Mattarella celebra Ciampi: è stato l'uomo dell'orizzonte comune

Livorno, 15 gen. (askanews) - Sergio Mattarella, ha inaugurato un busto realizzato da Antonio Vinciguerra raffigurante Carlo Azeglio Ciampi, all'interno del Teatro Goldoni di Livorno. Quindi il Capo dello Stato ha raggiunto la platea dove è stato accolto dal saluto di 500 bambini delle scuole elementari e medie, per il convegno dal titolo "Ricordare Carlo Azeglio Ciampi, uomo di governo e Capo dello Stato", a cento anni dalla sua nascita.Carlo Azeglio Ciampi può, a buon titolo, essere definito l'uomo dell'orizzonte comune. Nella sua vita professionale - ha dichiarato Mattarella - nel lungo servizio prestato, con grande integrità, alle istituzioni della Repubblica, ha sempre avuto chiaro un obiettivo: quello della coesione e della unità del Paese". Poi il capo dello Stato ha citato alcune frasi di Ciampi: "L'Europa unita e libera, non meno dell'Italia libera e unita, è la Stella Polare che fino ad oggi ha guidato il mio cammino". E ha ricordato alcuni passaggi della carriera di Ciampi al vertice delle istituzioni: "Da capo dello Stato Ciampi intensificò il dialogo coi territori. Una maratona che lo pose in ascolto con le realtà locali ribadendo con fermezza uno dei suoi credo: l'unità del nostro Paese".