Mattarella chiama, Casellati esplora. Primo round chiuso con lo stallo - Infografica

(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2018 La giornata che doveva provare a sbloccare lo stallo politico è incominciata molto presto: Elisabetta Casellati è stata avvertita dal Quirinale dell'imminente convocazione per il colloquio con Mattarella alle 8 di mattina. Alle 11 in punto, la presidente ha ricevuto l'incarico. Poi è tornata di nuovo a palazzo Giustiniani dove, in poco meno di tre ore, ha organizzato personalmente il giro di consultazioni (il terzo da quando si è votato). Casellati deve verificare la sussistenza di una maggioranza tra centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) e Movimento 5 Stelle per sostenere il nuovo governo. Dovrà riferire al presidente della Repubblica entro venerdì _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev