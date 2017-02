Mattarella: con Tunisia presto accordo su flussi migratori

Roma (askanews) - Italia e Tunisia stanno lavorando per stringere un nuovo accordo in tema di flussi migratori. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle dichiarazioni alla stampa al termine del colloquio al Quirinale con il presidente tunisino Beji Caid Essebsi."Abbiamo parlato del fenomeno migratorio e dell'esigenza di governarlo andando alle cause", ha detto Mattarella. La collaborazione con la Tunisia, ha aggiunto, prosegue per giungere presto ad un "nuovo accordo quadro in tema di migrazioni"Tra Italia e Tunisia "c'é la ferma determinazione ad aumentare la nostra collaborazione per lo sviluppo dei due Paesi, per i giovani, contro il terrorismo e contro i trafficanti di essere umani" ha aggiunto il presidente della Repubblica precisando che ci sono "molte prospettive comuni", a partire dalla "interconnessione elettrica tra i due Paesi".