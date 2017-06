Mattarella: Costituzione garantisce diritto studio per meritevoli

Pavia (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l'importanza della garanzia del diritto allo studio per gli studenti meritevoli ma senza mezzi economici adeguti, come sancito dall'articolo 34 della Costituzione. Lo ha fatto durante una visita al Collegio Ghislieri di Pavia, in occasione del 450 anni dalla sua fondazione."Dai tempi di Antonio Ghislieri, Pio V, sotto i ponti del Ticino è passata molta acqua, sono cambiate molte condizioni - ha detto rivolgendosi al sindaco della città - e quella intuizione di Pio V di un collegio per studenti meritevoli, ma non abbienti, è quella che ritroviamo nella nostra Costituzione all'articolo 34. Avere avuto questa intuizione quasi 400 anni prima dimostra quale sia il significato e il valore di questo collegio e del progetto su cui è nato".