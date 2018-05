(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2018 Mattarella: "Diseguaglianze sono prezzo insostenibile per il Paese" "La diseguagliaze di ogni gene sono un prezzo insostenibile per il nostro Paese che riduce la competitività globale". Queste le parole di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, durante il suo intervento alla cerimonia al Quirinale per la festa del 1 maggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev