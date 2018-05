(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2018 Mattarella Economia in ripresa, evitare scelte protezionistiche "I dati economici sono in ripresa, anche se ci sono dei rallentamenti su scala europea, ma dobbiamo evitare le scelte protezionistiche, non possiamo alzare muri". Queste le parole di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, durante il suo intervento alla cerimonia al Quirinale per la festa del 1 maggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev