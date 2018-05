(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2018 Mattarella fiducia a Governo neutrale o si torna al voto, il discorso in 200 secondi "I partiti scelgano tra andare alle elezioni immediatamente, con dei rischi di cui ho parlato, o ad un Governo sopra le parti in carica fino a quando non venga trovato accordo per una maggioranza o al massimo a fine anno". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del terzo giro di Consultazioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it