(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2017 Mattarella firma il decreto per lo scioglimento delle Camere Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto per lo scioglimento delle Camere, dopo aver incontrato in forma privata al Quirinale il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, il presidente del Senato, Pietro Grasso, e il presidente della Camera, Laura Boldrini. fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev