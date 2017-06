Mattarella: grazie a Gdf per difesa principi giustizia e legalità

Roma, (askanews) - Nella ricorrenza del 243esimo anniversario della fondazione, il Capo dello Stato ha reso omaggio alla Bandiera della Guardia di Finanza, simbolo della dedizione del Corpo al servizio dell'Italia e a tutti i Finanzieri che nella tradizione plurisecolare dell'istituzione hanno saputo affermare i valori dello Stato."In questa solenne circostanza desidero esprimere alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza la riconoscenza della Repubblica per il loro impegno nella difesa dei principi di giustizia e legalità, tanto più significativi sul terreno della tutela della sicurezza economica e finanziaria del Paese, dei cittadini e delle imprese, base essenziale per ogni democrazia" ha sostenuto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontando i vertici delle fiamme gialle."Il contrasto di un ampio spettro di infiltrazioni criminali, dalle frodi negli appalti all'evasione fiscale, dalla corruzione alle truffe sull'utilizzo dei fondi pubblici, è stato condotto con rigore e professionalità", ha sostenuto Mattarella rilevandoche "a questi fronti si è aggiunta l'azione di ricerca e lotta ai flussi finanziari illeciti che alimentano il terrorismo internazionale".In coordinamento con le altre Forze Armate e la Protezione Civile, ha continuato il capo dello Stato, "i finanzieri si sono distinti nella instancabile opera di soccorso a favore delle popolazioni duramente colpite dalle recenti calamità naturali, che hanno sconvolto l'Italia centrale".Per Mattarella "merita di esser sottolineata la pregevole attività dei finanzieri del comparto aeronavale nel costante impegno nelle operazioni di soccorso ai migranti che affrontano in condizioni disumane le grandi insidie del mare".