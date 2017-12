(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2017 Mattarella i problemi che abbiamo davanti sono superabili ciascuno faccia la propria parte «70 anni fa entrava in vigore la Costituzione della Repubblica con il suo patrimonio di valori. Su questi valori, principi e regole si fonda e si svolge la nostra vita democratica. E al suo vertice si colloca la volontà popolare». Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio di fine anno agli italiani ha richiamato il «compleanno» della carta costituzionale e le prossime elezioni politiche, convocate a seguito dello scioglimento delle Camere. «Mi auguro un’ampia partecipazione al voto - ha detto il capo dello Stato -, ho fiducia nei giovani nati nel 1999 che voteranno per la prima volta». Mattarella ha tracciato un parallelo con i «ragazzi del 99» che un secolo fa vennero mandati in guerra nelle trincee «e molti vi morirono» mentre oggi «i nostri 18enni vanno al voto». Quello in cui stiamo vivendo, ha detto ancora Mattarella, «è il più lungo periodo di pace mai vissuto». Pace, democrazia e diritti - ha aggiunto - «non sono diritti scontati, vanno difesi non dimenticando mai i sacrifici che sono stati compiuti per conseguirli». Il presidente ha esortato a non vivere in un costante presente che dimentica il passato e trascura il futuro. «Occorre preparare il domani» Courtesy Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev