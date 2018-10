(Agenzia Vista) Salonicco, 28 ottobre 2018 Mattarella in Grecia alla Parata Militare per anniversario entrata Grecia in seconda guerra mondiale Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Salonicco dove, insieme al Presidente della Repubblica Ellenica, Procopios Pavlopoulos, ha assistito alla Parata Militare dedicata al 28 ottobre, giorno in cui la Grecia ricorda il proprio ingresso nella seconda guerra mondiale. fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it