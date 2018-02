Dublino (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della visita di Stato in Irlanda, si è recato al Trinity College dove ha ammirato le opere della mostra dedicata al Book of Kells. Poi ha incontrato una rappresentanza della collettività italiana presente in Irlanda.Il capo dello Stato è accompagnato dal ministro degli Esteri, Angelino Alfano.