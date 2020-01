Mattarella in Qatar ricevuto dall'Emiro Al-Thani

Doha, 21 gen. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita di Stato in Qatar, dove è stato ricevuto dall'Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani.Al termine dei colloqui, l'Emiro del Qatar offrirà una colazione in onore del Presidente Mattarella. Successivamente visiterà la Qatar National Library e inaugurerà la mostra di manoscritti "Tra oriente e occidente. La Biblioteca Angelica a Doha", promossa dall'Ambasciata d'Italia a Doha e organizzata dalla Società Dante Alighieri.