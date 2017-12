Mattarella: non siamo fermi occorre preparare per il domani

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2017 Mattarella la democrazie e la pace vanno difese Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Non possiamo vivere nella trappola di un eterno presente, quasi in una sospensione del tempo, che ignora il passato e oscura l'avvenire, così deformando il rapporto con la realtà. La democrazia vive di impegno nel presente, ma si alimenta di memoria e di visione del futuro. Occorre preparare il domani. Interpretare, e comprendere, le cose nuove. La velocità delle innovazioni è incalzante; e ci conduce in una nuova era, che già cominciamo a vivere" / fonte Rai Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev