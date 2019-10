Mattarella: non sottovalutare i tentativi di riscrivere la storia

Roma, 31 ott. (askanews) - "Non abbassare mai la guardia" e "non sottovalutare i tentativi che negano o vogliono riscrivere la storia contro l'evidenza allo scopo di alimentare egoismi, interessi personali, discriminazioni e odio".Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al Quirinale alla Cerimonia di consegna delle insegne dell ordine militare d Italia in occasione del giorno dell unità nazionale e giornata delle forze armate."L'antidoto a queste immani tragedie - ha aggiunto - è soltanto nella memoria, nel dialogo, nel rispetto, nell'inclusione e nella comprensione reciproca".Il capo dello Stato ha ricordato "gli orrendi episodi accaduti 75 anni or sono lungo quasi tutta la penisola. Tante vite spezzate nei crudeli eccidi perpetrati dalle truppe e milizie nazi fasciste, spesso compiuti nella più agghiacciante violenza e spregio della vita persino dei bambini. A quegli eccidi si sono aggiunte le aberranti vicende ad opera di alcuni reparti delle forze alleate che come talvolta accade in guerra, avevano smarrito ogni senso di umanità".