Mattarella: rapporto etica-economia non è solo rispetto regole

(Agenzia Vista) Foligno, 19 maggio 2017 Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla XXV Conferenza Etica ed Economia, organizzata all'Auditorium San Domenico di Foligno, dall'associazione Nemetria, dal titolo "Le comunità locali, investimenti, redistribuzione". Così Mattarella: ''Quella di collegare il rapporto tra etica e economia con le comunità locali "è una grande intuizione. Non solo per il dinamismo propulsivo che esprimono le comunità locali nel nostro Paese" ma anche perché "il rapporto tra etica e economia non può esaurirsi in regole da rispettare che vengono imposte". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev