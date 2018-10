Mattarella riceve l'Italvolley: "Grazie per il vostro esempio"

Roma, (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale la nazionale femminile di pallavolo reduce dai mondiali in Giappone dove le azzurre hanno vinto la medaglia d'argento.Mattarella ha sottolineato: "Quello che caratterizza il vostro modo di interpretare lo sport è la coesione, l'essere squadra, il sentirsi legate e la disponibilità vicendevole. Ciò che rende il vostro sport popolare è la correttezza del gioco verso gli avversari, il rispetto. Vorrei che il nostro paese somigliasse in tutti gli ambienti al vostro modo di interpretare lo sport: coesione, sostegno reciproco e correttezza e rispetto verso gli avversari".Infine un messaggio per le giovani generazioni: "Avete certamente sospinto molte giovani a impegnarsi nella pallavolo, nello sport. Le avete spinte con il vostro esempio a impegnarsi come vedremo nei prossimi anni. E questo è il risultato più importante che potevate conseguire".