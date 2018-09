(Agenzia Vista) Monza, 20 settembre 2018 Mattarella riceve un disegno in dono da un bambino in cura al centro Verga di Monza Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto un disegno in dono da una bambino durante la sua visita al centro Maria Letizia Verga, clinica pediatrica della fondazione “Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma”. fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it