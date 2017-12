(Agenzia Vista) Brenna (TO), 11 dicembre 2017 Mattarella ricorda Casati esempio attuale di dialogo e rispetto per gli avversari ''Una figura esemplare impegnata al servizio del suo territorio, della Brianza della Lombardia e dell'intera Repubblica, un esempio e un protagonista della nostra storia repubblicana''. Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durantela commemorazione per Francesco Casati, alla scuola elementare a lui dedicata. fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev