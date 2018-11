Mattarella ricorda le donne della Grande Guerra: ''Senza loro vittoria non sarebbe stata possibile''

(Agenzia Vista) Trieste, 04 novembre 2018 Mattarella ricorda le donne della Grande Guerra Senza di loro vittoria non sarebbe stata possibile Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia celebrativa del centenario della fine della Grande Guerra che ha avuto luogo in piazza Unità d’Italia a Trieste, nel Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Così Mattarella: "Una borghese, una donna del popolo e una regina rappresentative di tutte le donne italiane che lottarono al fronte o nelle fabbriche, che curarono da sole i propri figli, che si prodigarono per cucire abiti, procurare cibo o assistere feriti e moribondi". / fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev