Mattarella: senso unita' nazionale indebolito dal fascismo

E' stato accolto dalla banda della Folgore e dagli studenti l'arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Reggio Emilia, per le cerimonie della Giornata nazionale della Bandiera e del 220 esimo anniversario della nascita del Tricolore. "Il valore dell'unità nazionale non va vissuto con uno sguardo al passato, ma deve essere "considerato con lo sguardo al futuro", le parole del presidente della Repubblica accolto in piazza Prampolini dal sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e alle altre autorità civili e militari, il capo dello Stato ha preso parte all'alzabandiera e all'esecuzione dell'Inno e ha tenuto un discorso al teatro di Reggio Roma, 07 gennaio 2017 (Agenzia Vista/Jakhnagiev)