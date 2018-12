Mattarella: Università è luogo dove Paese costruisce suo futuro

Firenze (askanews) - Giornata fiorentina per Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha presenziato, a Palazzo Vecchio, all'inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019 dell'Università di Firenze.Dopo la prolusione tenuta dal professor Giovanni Zago, Mattarella è intervenuto per parlare di istituzioni e di istruzione, di presente e di futuro. "Le università sono il luogo principe perché non si abbandoni la prospettiva del futuro, la responsabilità di costruirlo", ha dichiarato il presidente della Repubblica. "Uno dei rischi che si corre in questa stagione, come in tutte -ha proseguito Mattarella- è di rimanere prigionieri del presente, di essere confinati ad un oggi senza passato e senza orizzonti, in cui si guarda con indifferenza alla storia, all'esperienza, agli insegnamenti e ai suggerimenti del passato, e con indifferenza alle prospettive future, al di là delle ore che si vivono. Questo rischio di essere catturati da un presente immutabile senza passato né futuro è quello che la cultura esorcizza e sconfigge. E questo è il compito affidato al sistema dell'istruzione".