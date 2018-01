Mattarella visita i laboratori Infn del Gran Sasso: un'eccellenza

Roma, (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato i laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare del Gran Sasso."E' da tempo che desideravo venire a visitare il laboratorio del Gran Sasso - ha detto - è un punto di eccellenza tra i più alti del nostro Paese, costituisce un motivo di prestigio e di orgoglio per l'Italia, anche per il suo carattere internazionale dei laboratori, non solo testimoniati dalla presenza di tanti studiosi e ricercatori di ogni parte del mondo, anche per il continuo scambio di esperienze e confronto con altri luoghi di ricerca"."L'Istituto e i laboratori costituiscono un momento di selezione importante per tanti ricercatori di alta qualità, formano tanti giovani studiosi ed è una ricchezza per il Paese, ci consente di guardare al futuro non solo senza esserne escluso, ma partecipando alle nuove frontiere dell'innovazione, della conoscenza e dell'applicazione delle ricerche".