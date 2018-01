Mattarella visita Ingv: contributo importante a sicurezza Paese

Roma (askanews) - Quella dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è "un'attività di contributo alla sicurezza così importante per il nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della sua visita all'Ingv."L'eccellenza di questo livello di ricerca, di studio, di approfondimento è quella che consente - ha sottolineato - la prospettiva di una sempre maggiore conoscenza dei fenomeni che creano emergenze, di una sempre maggiore possibile prevedibilità, è quella che consente all'Istituto di essere inserito in maniera autorevole, prestigiosa, nel circuito internazionale di ricerca".L'Ingv, ha osservato ancora il capo dello Stato, "è uno dei punti di eccellenza della nostra ricerca che ha tanti punti di eccellenza. Il ringraziamento è particolarmente intenso da parte mia a tutti coloro che vi lavorano, stabilmente e precariamente: ho colto il riferimento del presidente ai ducento precari che lavorano qui. E' una attività talmente preziosa che non può essere precaria", ha concluso Mattarella esprimendo ai presenti "l'apprezzamento e la riconoscenza del nostro Paese".