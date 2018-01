(Agenzia Vista) Castellana (BA), 23 gennaio 2018 Mattarella visita le grotte di Castellana per l'80esimo anniversario dalla scoperta Il Presidente Sergio Mattarella ha visitato le Grotte di Castellana in occasione dell'80° anniversario della loro scoperta. Nel corso della visita Mattarella ha assistito alla discesa commemorativa, da parte degli speleologi del Gruppo Puglia Grotte, a ricordo dell'evento del 23 gennaio del 1938, data in cui Franco Anelli e la sua squadra scoprirono il complesso ipogeo. fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev