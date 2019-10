Mattarella visita San Francisco a bordo del tram

Roma, 19 ott. (askanews) - Visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a San Francisco. Il capo di Stato, a bordo del 'tradizionale' tram, ha effettuato un tour della città. Prima la sindaca London Breed, poi tappa alla cappella dei pescatori e dei marinai, infine l'abbraccio alla comunità italiana nella città americana:"Ho potuto riscontrare la considerazione delle istituzioni nei confronti dei tanti italiani e dei numerosissimi cittadini americani di origine italiana. Tanti vivono e operano in questo Paese, in questa città. La comunità della West Coast rappresenta un esempio straordinariamente significativo di come generazioni di italiani e di italo-americani abbiano contribuito e contribuiscano efficacemente alla crescita culturale, economica di questa parte così importante degli Stati Uniti".