Mattarella: "Vorrei Paese coeso come azzurre della Pallavolo"

(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2018 Mattarella Pallavolo caratterizzata da coesione e correttezza, spero anche altri recepiscano questi valori Il presidente della Repubblica Sergio Mattaralla, riceve la nazionale italiana femminile di pallavolo, arrivata seconda ai Mondiali in Giappone. Presente alla cerimonia anche il presidente del CONI Giovanni Malagò, "Siamo molto felici di essere qui, nella casa degli italiani a celebrare forse in modo inedito un altro grande successo dello sport italiano, del mondo femminile in particolare" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev