(Agenzia Vista) Isola di Capo Rizzuto, 10 agosto 2019 Matteo non mollare, in Calabria fan di Salvini in estasi al suo arrivo. Salvini prosegue nel suo tour al sud. "Qui Calabria, nella splendida Isola di Capo Rizzuto. Grazie, il vostro affetto è la mia forza. Questi sono gli unici sondaggi che contano, avanti tutta Amici!", così su Facebook il leader della Lega. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it