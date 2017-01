Maturità, Fedeli annuncia materie seconda prova: niente fisica allo scientifico, latino al classico

(Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 30 gennaio 2017 La Ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, con un video lanciato sulla pagina Facebook e sui social del Ministero annuncia alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta della Maturita' 2017, Latino al Liceo classico, Matematica allo Scientifico, Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo Servizi commerciali degli Istituti professionali.