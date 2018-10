Maurizio Gasparri canta per Di Maio: "Fa le leggi con i piedi"

Roma, 19 ott. (askanews) - Maurizio Gasparri canta "Con le mani" di Zucchero a Radio Rock 106.6 con riferimento alla querelle sul condono fiscale e alla ormai celeberrima "manina" che secondo il vicepremier Luigi Di Maio avrebbe modificato il testo.Il senatore di Forza Italia, parlando al karaoke reporter Dejan Cetnikovic, ha anche formulato una dedica per il vicepremier pentastellato: "siccome fa le leggi con i piedi, anziché con le mani, si becca un cantante che canta come me, pure lui, con i piedi".