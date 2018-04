Maxi-coperta con il volto di Mandela, Sudafrica omaggia Madiba

Roma, (askanews) - Una maxicoperta raffigurante il ritratto di Nelson Mandela, per i cento anni dalla nascita di Madiba. È l'iniziativa di Carolyn Steyn, fondatrice dei "67 Blankets", che ha realizzato il più grande ritratto in lana di Mandela.Carolyn ha chiamato a raccolta il popolo di Facebook creando un gruppo intitolato "67 Blankets for Nelson Mandela Day" e in pochi giorni centinaia di persone da tutto il mondo hanno lavorato a maglia alcuni pezzi del gigantesco ritratto. Tra questi anche i detenuti di Zonderwater."Beh, è il centenario di Mandela qui e quale miglior modo per rendere omaggio a Madiba se non con il più grande ritratto su coperta di lana al mondo", afferma l'ideatrice Carolyn Steyn."Centinaia di persone si sono messe all'opera e hanno fatto delle coperte grigie, così tante che l'anno scorso il Sudaferica si è trovato due volte a corto di lana grigia".