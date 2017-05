Hong Kong (askanews) - Centinaia di poliziotti e agenti della Guardia civile sono stati impegnati a Hong Kong in una grande esercitazione anti terrorismo che ha coinvolto diversi luoghi della città. "Non ci sono rapporti di intelligence che indichino Hong Kong come possibile obiettivo di attacchi terroristici - ha comunque precisato un portavoce della polizia - il rischio di un attentato in città rimane moderato".