(Agenzia Vista) Liguria, 09 dicembre 2017 Per il ponte dell'Immacolata turisti in coda al Porto antico di Genova per salire sulla maxi ruota panoramica. Alta 45 metri, tra le più grandi d'Europa, si gode di un panorama straordinario su tutto il porto di Genova, sulla Lanterna, e sul mare. Nelle 36 cabine chiuse si possono alternare fino a 900 passeggeri all'ora. _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev