'Maximall Pompei', presentato il progetto a Torre Annunziata, lo speciale

(Agenzia Vista) Torre Annunciata, 22 gennaio 2020 L’hub turistico-commerciale del Gruppo Irgen sorgerà a pochi km dagli Scavi di Pompei e dal Vesuvio Un investimento privato di oltre 170 mln di euro per generare 1500 posti di lavoro su un’area di 200mila mq su cui insisterà un hub turistico-commerciale, tra i più grandi in assoluto, secondo i principi dell’architettura sostenibile, con l’obiettivo di contribuire alla riqualificazione di un territorio già ricco di bellezze naturali e paesaggistiche e intercettare l’importante flusso di visitatori provenienti da Napoli, dal Vesuvio, dalla costiera sorrentina, dal vicino sito archeologico di Pompei e dal Santuario mariano. E’ quanto annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa, tenutasi a Villa Guarracino a Torre Annunziata (Na), da Paolo Negri, Ceo di IrgenRE, gruppo immobiliare che sta realizzando il Maximall Pompeii, centro polifunzionale che sorgerà nell’area ex Italtubi della città oplontina, il cui nome richiama gli Scavi più noti al mondo. Alla conferenza hanno partecipato anche il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione; Davide Padoa, ceo Design International (studio di architettura che ha realizzato il progetto); Luca Bianchi, direttore Svimez agenziavista.it