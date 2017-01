May: Ankara deve rispettare diritti umani e leggi internazionali

Ankara (askanews) - Dopo il viaggio negli Stati Uniti dove Theresa May è stata il primo leader estero a parlare faccia a faccia con il nuovo presidente la premier britannica è in turchia. Forte dell'incontro con Donald Trump in cui è riuscita a strappare al 45esimo presidente americano un "impegno inamovibile" nei confronti della Nato e un po' di cautela nei confronti della Russia, la May ha incontrato ad Ankara il presidente turco Erdogan."Ora è importante che la Turchia sostenga la democrazia. Deve rispettare la legalità internazionale e i diritti umani" ha affermato il premier britannico, dicendosi "orgogliosa" del sostegno di Londra al governo democraticamente eletto del presidente Erdogan dopo il fallito golpe del luglio scorso.Durante l'incontro dei due leader hanno annunciato che Gran Bretagna e Turchia creeranno un gruppo di lavoro per rafforzare il commercio bilaterale dopo l'uscita di Londra dall'Unione Europea.