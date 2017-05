May all'attacco: Ue ci minaccia per influenzare le elezioni

Londra (askanews) - Le trattative sulla Brexit sono iniziate nel peggiore dei modi, in un clima teso, fra indiscrezioni e accuse. A partire da quelle lanciate dalla premier britannica May contro l'Europa, accusata di minacciare il Regno Unito per influenzare le prossime elezioni politiche."La posizione della Gran Bretagna nelle trattative in Europa è erroneamente rappresentata dalla stampa - ha detto - La posizione della Commissione europea nelle trattative è indebolita, ci sono minacce contro la Gran Bretagna da parte di funzionari e politici europei. Questi atti sono stati deliberatamente calcolati per incidere sulle elezioni dell'8 giugno"."Qualcuno a Bruxelles non vuole che le trattative abbiano successo", ha aggiunto al ritorno da una visita alla Regina Elisabetta per annunciare ufficialmente lo scioglimento del Parlamento in vista delle elezioni.