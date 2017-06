May: il nuovo governo guiderà la Gran Bretagna fuori dall'Ue

Roma, (askanews) - Il nuovo governo che si appresta a formare la premier britannica Theresa May con gli unionisti nordirlandesi del Dup, dopo aver perso la maggioranza parlamentare alle elezioni, guiderà il Paese fuori dall'Unione europea."Questo governo guiderà il Paese attraverso i negoziati cruciali per la Brexit che inizieranno tra soli 10 giorni e seguirà la volontà del popolo britannico di portare il Regno Unito fuori dall'Unione europea.Lavorerò per mantenere la nostra nazione protetta e sicura attuando quel cambiamento che ho avviato dopo i terribili attacchi di Manchester e Londra".