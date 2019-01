McDonald’s lancia i nuovi hamburger My Selection

Stanno arrivando i My Selection 2019. Gli hamburger creati da McDonald’s e selezionati da Joe Bastianich, tornano con due nuove e irresistibili ricette. Dal 1° gennaio, scopri My Selection Chicken: 100% petto di pollo impanato da allevamenti italiani, Speck Alto Adige IGP, Fontina DOP e salsa con funghi porcini.

Gli hamburger creati da McDonald’s e selezionati da Joe Bastianich si ripresentano al pubblico con le novità Chicken e Smoky, oltre al rilancio del già apprezzato BBQ. Realizzati con ingredienti italiani certificati, i nuovi My Selection sono arrivati in tutti i ristoranti McDonald’s a partire dal primo gennaio.

Leo Burnett, l’agenzia guidata da Romeo Repetto, ha realizzato un lancio anticipato in tv e sui social da due spot di 15 secondi on air dal 27 dicembre, che, per annunciare la novità, hanno preso spunto dal periodo festivo (sotto, il soggetto “Chicken”).

A gennaio - scrive www.engage.it - prende invece il via il piano di comunicazione, che vive in tv con uno spot da 30 secondi per la gamma e tre da 15 secondi dedicati ai singoli hamburger (qui sotto: lo spot per “Smoky”), prodotti da Filmmaster Production, in cui si esaltano gli ingredienti italiani DOP e IGP attraverso la voce e la presenza di Joe Bastianich.

Parallelamente, sui social, sono veicolate delle divertenti pillole con protagonista il noto chef.

Non è tutto: tre videoricette interattive, presentate dallo chef di McDonald’s, Raffaele Bellini, sempre coadiuvato da Joe Bastianich, rafforzeranno il posizionamento premium cercato dalla gamma My Selection, grazie all’enfasi che anche qui si darà agli ingredienti italiani DOP e IGP e alle domande che lo chef rivolgerà agli utenti.

Una strategia articolata, dunque, per supportare “gli hamburger McDonald’s migliori di sempre” e ripetere il grande successo già ottenuto nel 2017 da questa linea di panini. La pianificazione media è curata da OMD.