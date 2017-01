Meccanico o idraulico donna? In Tagikistan è la nuova tendenza

Roma, (askanews) - Le donne in Tagikistan si danno da fare per imparare lavori tipici maschili come l'idraulico o il meccanico, mentre tanti uomini hanno lasciato il paese per trovare lavori meglio pagati all'estero.Zarina Nabieva, che ha due figli, è un'apprendista idraulico:"Sto imparando come si fa per essere capace di risolvere tutti i probemi di idraulica a casa. Se chiami un idraulico, o non viene o viene troppo tardi. Se lo faccio da sola, non solo lo faccio meglio, ma risparmio anche soldi".Zarina fa parte di un gruppo di donne sempre più numeroso nel paese centro-asiatico alla ricerca di una professione che sappia colmare il vuoto lasciato dalle migliaia di uomini andati all'estero. Circa 860.000 tagiki, soprattutto uomini, vivono in Russia, le loro famiglie sono rimaste nel paese e vivono grazie alle rimesse. Il crollo del rublo nel 2014, tuttavia, ha obbligato le donne ad assumere ruoli tradizionali maschili."I miei genitori non sono contrari al fatto che io faccia un lavoro da uomo. Non so cosa ne pensino i miei amici o i miei vicini, ma non mi interessano le loro opinioni, perché ho scelto una professione che mi piace", spiega Marjona Adbulloeva, apprendista meccanico.In alcune scuole il 60% dei nuovi allievi sono donne. Un cambiamento che non è sempre ben visto nel paese musulmano, come spiega il sociologo Mumin Ahmad:"Ovviamente i loro mariti all'estero non vogliono che facciano lavori da uomini, ma loro devono farlo. E quando i mariti tornano a casa con i soldi le donne lasciano i loro lavori".La povertà in Tagikistan, ex repubblica sovietica, è diminuita nell'ultimo decennio, ma circa la metà di chi finisce la scuola non trova un'occupazione. Forse spetta alle donne risolvere il problema.