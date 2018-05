Media sudcoreani: incontro Trump-Kim a metà giugno a Singapore

Roma, (askanews) - Lo storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong Un dovrebbe avere luogo con ogni probabilità a metà giugno a Singapore. A dare la notizia è la stampa sudcoreana e l'annuncio arriva subito dopo che il presidente degli Stati Uniti aveva fatto sapere che la data e il luogo del vertice con il leader nordcoreano sarebbero stati fissati a breve, poi rivelati.Il summit si terrà a "metà giugno", riporta il giornale di Seoul Chosun Ilbo, citando fonti diplomatiche che avrebbero ricevuto informazioni dal consigliere americano per la Sicurezza nazionale John Bolton, e si parla di Singapore come luogo più probabile. La Casa Bianca, intanto, solo qualche giorno fa ha annunciato che Trump riceverà il suo omologo sudcoreano Moon Jae-In il 22 maggio a Washington.E dopo il disgelo tra le due Coree, suggellato dalla stretta di mano tra Kim e Moon, a cavallo della linea di confine tra i due paesi, i turisti stanno affollando la riproduzione del villaggio di Panmujon dove è avventuto il primo incontro tra i due leader lo scorso fine aprile e come in un film si divertono a ricreare la scena che resterà nella storia e a darsi la mano, rievocando quell'attimo trasmesso dalle tv di tutto il mondo.