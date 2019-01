(Agenzia Vista) Napoli, 30 gennaio 2019 Medicina Nucleare, Mansi (AIMN): "Col 'Nucleare buono' diagnostichiamo malattie più precocemente" "La salute è l'equilibrio tra le molecole, mentre la mattia è l'alterazione delle stesse. Se noi marchiamo una di queste molecole siamo in grado fare una diagnosi molto più precocemente che con qualsiasi altro strumento diagnostico". Queste le parole di Luigi Mansi, vice presidente dell' Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, intervistato riguardo il tema del "nucleare buono" adoperato in medicina. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it