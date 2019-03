(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2019 Medicina Nucleare, Schillaci (Pres Aimn): "Fondamentale per diagnosi precoce e cure oncologiche" "La Medicina Nucleare sta acquisendo un ruolo sempre più fondamentale per quanto riguarda la diagnosi precoce, soprattutto per le malattie oncologiche, e per le cure personalizzate. Ogni malattia si presenta negli individui in forme diverse, significa che serve una cura specifica, la medicina nucleare serve proprio a questo". Queste le parole di Orazio Schillaci, presidente dell'Associazione Italiana di Medicina Nucleare e Imaging Molecolare, intervistato su presente e futuro della medicina nucleare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev