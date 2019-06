Medio Oriente, Abbas boccia piano Usa: serve soluzione politica

Ramallah, 24 giu. (askanews) - La conferenza del Barhein è destinata al fallimento. Ne è convinto il presidente dell'Autorità palestinese Mahmud Abbas: "Non vedo come possa produrre dei risultati il forum, perché il piano è stato ideato partendo da un errore", ha detto da Ramallah Abbas, a proposito del piano economico da 50 miliardi di dollari per il Medio Oriente anticipato dall'amministrazione di Donald Trump."Non vogliamo diventare servi di Kushner e Friedman e non accetteremo il loro piano. Non accettiamo l'America come unico mediatore in Medio Oriente. Non abbiamo fiducia nell'America"A introdurre il progetto "pace per prosperità", che prevede la creazione di un fondo d'investimento globale a sostegno delle economie della Palestina e dei Paesi circostanti, sarà il genero del presidente Jared Kushner. Il fondo dovrebbe essere il pilastro economico su cui poggia il piano di pace Usa per Israele e Palestina, ma è già stato bollato come "irrealistico e illusorio" dalle autorità palestinesi."Abbiamo bisogno di denaro e abbiamo davvero bisogno di assistenza" ha detto ieri Abbas. "Ma prima di tutto abbiamo bisogno di una soluzione politica". "Dopo potremmo dire, caro mondo vieni ad aiutarci, siamo pronti a ricevere aiuto"