Mega-affresco nel parco per i 30 dalla caduta del Muro di Berlino

Berlino, 5 nov. (askanews) - Saype ha realizzato un enorme affresco in un parco di Berlino: due mani che si stringono, parte del progetto "Beyond Walls", che l'artista francese sta realizzando in diverse città del mondo."Ci troviamo nell'ex no man's land che univa Berlino Est con Berlino Ovest e così ho creato un affresco che rappresenta delle mani che si stringono con della pittura biodegradabile e che simbolicamente unisce le due parti di Berlino che al tempo erano divise"."É un progetto che parla di accoglienza, di libertà e di reciproco aiuto tra le persone. Ho 30 anni, il progetto si chiama 'Beyond Walls' e d'un tratto ha veramente senso trovarsi nel trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino".