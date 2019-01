Mega attacco hacker in Germania, colpita anche Angela Merkel

Roma, 4 gen. (askanews) - Mega attacco hacker in Germania: milioni di dati personali, tra cui mail private, numeri di cellulare, indirizzi o stralci di chat, sono stati diffusi online e tra le persone colpite ci sono centinaia di politici tedeschi, tra cui la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente della Repubblica Frank Walter Steinmeier, come riporta la Bild Zeitung. "Nessun dato sensibile" della cancelliera, tuttavia, sarebbe stato reso pubblico, ha precisato una portavoce.A essere colpito - scrive il quotidiano online - "tutto il governo". Presi di mira il Bundestag, i parlamenti federali, rappresentanti Ue, ma anche giornalisti e artisti tedeschi. Curioso il fatto che a essere coinvolti siano gli esponenti di tutti i partiti (Cdu-Csu, Spd, Verdi, Linke, Fdp), ma non i rappresentanti di Afd, Alternativa fuer Deutschland, ovvero l'estrema destra.L'attacco sarebbe andato avanti fino alla fine di ottobre 2018, ma al momento non è ancora chiaro quando sia partito, nè da parte di chi.