Mega-evento con premier indiano prima del G20: è yoga diplomacy

Buenos Aires, (askanews) - Prima del summit del G20 a Buenos Aires, il primo ministro indiano Narendra Modi ha partecipato all'evento "Yoga for Peace", che ha riunito circa 4.000 partecipanti."I dibattiti sui problemi che saranno sollevati durante il summit, come l'economia globale, lo sviluppo duraturo, i cambiamenti climatici, i delinquenti economici latitanti, andranno a beneficio non solo dell'India e dell'Argentina, ma del mondo intero", ha sottolineato il premier indiano, che ha fatto dello yoga una priorità diplomatica da quando è salito al potere nel 2014 e che è stato uno dei pochi a uscire dalla zona di massima sicurezza dove si svolge il vertice dei 20 paesi più industrializzati al mondo."Narendra Modi è l'unico leader mondiale che ha accettato di fare un'apparizione pubblica fuori dal G20 e a dire agli altri leader del mondo che possiamo e dobbiamo fare più attenzione al contesto: lo spirito, il corpo e l'ambiente, non dobbiamo parlare solo di politiche economiche", ha detto questa partecipante.Nella convention hall di Buenos Aires anche un gruppo di 70 musicisti indiani.