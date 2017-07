Varsavia (askanews) - Melania Trump è in Polonia, al seguito del marito, il presidente Usa Donald Trump, alle prese con la prima tappa di un nuovo tour in Europa. La first lady ha visitato Varsavia, insieme alla sua omologa polacca, Agata Duda, il Copernicus centre, un centro dedicato all'attività scientifica, dove ha incontrato un gruppo di bambini.