Melania Trump parte (senza il marito) per un tour in Africa

Roma, (askanews) - Melania Trump è partita per un tour in Africa che durerà una settimana. L'aereo con la first lady è decollato dalla base militare di Andrews per una visita "diplomatica e umanitaria".Si tratta del primo viaggio di rappresentanza all'estero per la first lady statunitense. La moglie del presidente, senza il marito, andrà in Ghana, Malawi, Kenya ed Egitto.Il suo viaggio sarà incentrato sull'istruzione per i bambini, le cure in ospedale per mamme e figli e sulle attività sostenute dagli aiuti statunitensi. "È il suo viaggio, una sua iniziativa" ha sottolineato la portavoce, facendo intendere che non si tratta di un viaggio 'ordinato'. Un viaggio, però, in programma durante una settimana molto dura per la Casa Bianca, con le indagini dell'Fbi in corso sul giudice Brett Kavanaugh.